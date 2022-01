Il blitz fallito contro Musumeci: c’era un piano per lasciarlo fuori dal voto per il Quirinale. Ma ora è crisi di governo

Diversi deputati sarebbero stati sondati per capire la disponibilità a ricevere i voti del centrodestra come grande elettore e mettere così sotto scacco il governatore Nello Musumeci per farlo arrivare quarto in modo da lasciarlo fuori dal voto per il Quirinale. A rivelare il tentativo all’ANSA è un big del centrodestra, all’indomani della bagarre che in Assemblea ha certificato la spaccatura tra un pezzo dello stesso centrodestra e il presidente Musumeci. Il piano, che sarebbe stato organizzato dai più critici nei confronti del presidente della Regione, non è andato in porto perché nessun parlamentare se l’è sentita di forzare così tanto la mano.

Dunque non sarebbe stata solo una idea dei falchi, come trapelava alla vigilia del voto per i grandi elettori del Capo dello Stato, ma una vera e propria strategia, tramontata solo perché nessuno si è reso disponibile. E’ scattato così il piano B: fare arrivare il governatore alle spalle del candidato delle opposizioni, Nunzio di Paola, che ha ricevuto i voti dei franchi tiratori del centrodestra.

Musumeci, ha convocato gli assessori in giunta alle 11. Nel corso della riunione il Presidente notificherà l’azzeramento della giunta deciso ieri e anticipato via social network.

"Il primo ad essere dispiaciuto per quanto accaduto sono io", spiega il presidente dell’Assemblea regionale, Gianfranco Miccichè all’Italpress commentando l’esito del voto sui grandi elettori di ieri in Ars, smarcandosi da alcune ricostruzioni giornalistiche che lo vedono come colui che ha guidato i giochi che hanno portato al risultato che ha provocato la reazione del presidente della Regione Nello Musumeci che in serata ha azzerato la giunta. "Ho cercato di limitare i danni e quando ho saputo che c'era in ballo questa manovra ho lavorato per sminarla", racconta Miccichè, "ma non avevo pensato alla doppia preferenza e immaginavo l’opposizione sempre ferma a 25 voti, quando mi sono accertato che Musumeci avesse 30 voti non mi sono più posto problemi e ci hanno fregato". "Non ho ordito nulla", spiega, "ho fatto il contrario, non riuscendoci". Miccichè commenta anche l’intervento del presidente della Regione sui social ieri sera. "L'ho trovato negativo", dice, "tremendo offendere chi non lo ha votato chiedendo conto e ragione di quali siano gli interessi"

