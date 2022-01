Sanità, disco verde ai concorsi: in 3 anni 17.704 assunzioni in Sicilia

Il totale fa 17.704. E sono i posti liberi in Asp e ospedali della Sicilia che i manager potranno assegnare da qui alla fine del 2023. Un semaforo verde per i concorsi nella sanità che la giunta ha approvato con un percorso a tappe forzate iniziato a ottobre e che ha visto il traguardo il 30 dicembre. E che nei soli prossimi mesi, quelli che porteranno alle elezioni di Palermo e alla Regione, può consentire 5.300 assunzioni. L’approvazione dei piani triennali dei fabbisogni e delle dotazioni organiche di Asp e ospedali (nella tabella sopra il dettaglio dei posti) ha avuto una accelerazione nell’ultimo mese. E soprattutto fra mercoledì e giovedì scorsi, quando Musumeci ha riunito due volte la giunta per approvare la maggior parte delle mappe dei posti disponibili consegnategli dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza.

Il dettaglio dei posti disponibili nell'articolo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. Con il servizio viene pubblicata anche una grande tabella.

