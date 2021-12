Covid, la Sicilia da lunedì è in zona gialla con altre tre regioni

La Sicilia da lunedì passerà in zona gialla da lunedì prossimo - 3 gennaio - assieme a Lombardia, Piemonte e Lazio. Secondo quanto si apprende, infatti, è in arrivo l’ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia.

La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque la Sicilia e le altre tre regioni si uniscono a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e alle Province autonome di Trento e Bolzano (tutte gialle dalla settimana ancora precedente).

In totale da lunedì saranno in zona gialla dieci regioni.

