Regionali, troppi candidati in pista: da sinistra a destra partite incrociate

Teatro Golden, tardo pomeriggio di venerdì. Raffaele Stancanelli lascia in grande anticipo lo show organizzato per la presentazione del libro di Giorgia Meloni e raggiunge Gianfranco Micciché a Cefalù in un noto ristorante. Il menu prevede di iniziare a discutere di un candidato presidente della Regione del centrodestra alternativo a Nello Musumeci.

A cena il presidente dell’Ars sonda la disponibilità dell’eurodeputato uomo forte di Fratelli d’Italia in Sicilia a sostenere la candidatura di Gaetano Miccichè, suo fratello e manager nazionale di Intesa Sanpaolo. Stancanelli mostra grande stima per Gaetano Micciché ma al presidente dell’Ars solleva qualche dubbio sulla possibilità che la candidatura del fratello vada in porto e contemporaneamente lui possa conservare un ruolo alla Regione. In più Stancanelli si dirà perplesso per il fatto che Gaetano Micciché ha smentito di essere interessato a Palazzo d’Orleans e anche Intesa ha fatto sapere che il manager resterà a Torino...

