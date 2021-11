Terza dose del vaccino dopo cinque mesi, via libera dal ministro Speranza

Accelerata sulla campagna di vaccinazione anti-Covid. La terza dose si potrà fare dopo 5 cinque mesi dalla seconda somministrazione. L’ok del ministro Roberto Speranza è arrivato mentre è in corso la riunione Regioni-governo sul Super green pass. Nelle prossime ore, si attende una circolare del ministero per ufficializzare la novità. Resta per ora il limite degli over40.

La quarta ondata che sta colpendo tutta l'Europa, infatti, preoccupa e la curva epidemica è in risalita anche in Italia. Dati alla mano, il ministro, sul suo profilo Facebook, ha ribadito l'importanza di sottoporsi alla somministrazione: «Vacciniamoci tutti per essere più forti».

