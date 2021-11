Comuni in rosso, ma c'è uno spiraglio per i sindaci siciliani

A Roma qualcosa si muove ma ciò che il governo nazionale sta ipotizzando per aiutare i Comuni siciliani è lontanissimo da quanto richiesto dai sindaci. Di fronte a 250 amministrazioni su 391 che non riescono ad approvare i bilanci mentre tutte le altre sono già in dissesto o predissesto l’ipotesi è quella di autorizzare solo in minima parte l’utilizzo delle risorse prudentemente accantonate per far fronte a buchi dovuti a mancati introiti dei crediti.

I primi cittadini siciliani si riuniranno oggi a mezzogiorno. L’assemblea dell’Anci è chiamata a valutare come proseguire l’azione di protesta di fronte alle scarse risposte arrivate da Roma dopo la manifestazione sotto Palazzo Chigi. Sul tavolo oggi c’è la minaccia di rassegnare in massa le dimissioni.

