Alle scuole siciliane oltre 35 milioni per i monitor digitali in aule e uffici. Ecco chi avrà i fondi

Il ministero dell’Istruzione stanzia fondi per la digitalizzazione delle scuole. Agli istituti della Sicilia sono stati destinati più di 35 milioni di euro (dei 455 complessivi che sono previsti per tutto il Paese) che andranno soprattutto a digitalizzare aule e segreterie.

Serviranno dunque per acquistare monitor digitali interattivi e touch screen, per la didattica e digitalizzare le segreterie. Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione, sottolinea che «più di 35 milioni di euro per la digitalizzazione delle scuole siciliane sono un investimento notevole. C’è molto da fare - aggiunge - per trasformare radicalmente gli ambienti d’apprendimento, dematerializzare le segreterie amministrative delle scuole e dare ai nostri studenti gli strumenti base del futuro. La digitalizzazione delle pratiche formative e dei saperi stessi è un destino ineludibile per tutti. Il nostro impegno continua e sarà sempre più intenso con l’attuazione del Pnrr».

Nelle scorse settimane la Regione Siciliana aveva lanciato un analogo programma di interventi, con una dotazione finanziaria di 7 milioni.

