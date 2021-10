Ballottaggi in Sicilia, crolla l'affluenza (30,78%): colpa anche del maltempo

L’affluenza rilevata negli otto comuni siciliani superiori ai 15 mila abitanti chiamati a eleggere il sindaco al ballottaggio alla chiusura delle urne alle 22 è stata del 30,78% rispetto al 42,36% di due settimane fa, con un calo dell’11,58%. Il Comune dove si è registrata l'affluenza più alta è stato Vittoria, nel Ragusano, con il 41,84%, in calo di poco più di un punto percentuale rispetto al primo turno. Quello con l’affluenza più bassa è Lentini, in provincia di Siracusa, con il 17,84%, quasi venti punti in meno rispetto a due settimane fa. Un crollo legato anche all’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona.

