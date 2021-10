Musumeci sull'apertura di Miccichè ad Iv in Sicilia: «È solo fantasia creativa»

«In questo momento sono molto interessato ai tanti problemi legati alla Sicilia. Mi fa piacere che ci sia fantasia creativa in politica e ognuno ha il diritto di esprimerla». Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti a proposito dell’apertura in Sicilia di Gianfranco Miccichè a Matteo Renzi. Nei giorni scorsi il leader siciliano di Forza Italia e quello nazionale di Italia Viva si sono incontrati a Firenze per discutere di eventuali prossime alleanze politiche nell’Isola.

«In Sicilia - ha detto ancora Musumeci - credo che il centrodestra abbia vinto e i numeri non sono opinabili, a livello nazionale credo che sia emersa un’esigenza, la classe dirigente non si può inventare un mese prima della scadenza elettorale». E subito dopo ha spiegato: «La gente si affida a persone, donne e uomini, che abbiano dimostrato competenza politica, capacità amministrativa e radicamento sul territorio. Perdono i Cinquestelle a favore del Pd, ma il centrodestra dove è unito vince e dove non è unito inesorabilmente perde».

