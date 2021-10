Musumeci incontra Minardo: "La Lega resta nella coalizione di governo in Sicilia"

Il confronto alla fine si è tenuto. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha incontrato stamane il segretario regionale della Lega Nino Minardo. Lo conferma una nota della Regione.

Nel corso del colloquio Minardo ha ribadito "la lealtà e la volontà del suo partito nel proseguire fino alla conclusione della legislatura nella coalizione del governo regionale, apportando un ulteriore contributo di idee e di obiettivi".

E' stato concordato di fissare un prossimo incontro tra il presidente e una delegazione parlamentare della Lega, per un confronto su alcuni temi ritenuti prioritari.

Nei giorni scorsi Musumeci ha incontrato la delegazione dell'Udc, guidata dal segretario nazionale Lorenzo Cesa. Il prossimo appuntamento del governatore sarà con la delegazione regionale di Fratelli d'Italia.

Ma dopo i recenti attriti e l'annuncio di Salvini di voler correre per la presidenza della Regione il confronto più atteso era proprio quello con la Lega. Minardo tiene a precisare che "i rapporti di stima reciproca non sono in discussione, i margini per dare un colpo di reni e fare di più e meglio in quest'ultimo anno ci sono. Sarà dunque importante pure il prossimo incontro che avremo con il presidente insieme ad una delegazione del gruppo della Lega Sicilia all'Ars e in cui si potranno approfondire i temi che abbiamo analizzato assieme già oggi io e il governatore - aggiunge -. Mi riferisco intanto al Pnrr per cui la Regione deve profondere il massimo sforzo affinché le ricadute della porzione di risorse destinata alla nostra Isola siano immediate e positive; l'atteggiamento ostile del ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli emerso nelle ultime ore va superato con un lavoro politico ad ogni livello e su questo io e Musumeci siamo in piena sintonia".

Il Pnrr è uno dei temi cruciali su cui si gioca questo ultimo scorcio di legislatura. Ma per Minardo "serve ovviamente un maggiore coinvolgimento dei partiti che sostengono la maggioranza". Se il clima è più sereno, non mancano le critiche e le proposte di cambiare rotta da parte della Lega. "Poi c'è il comune auspicio che quest'anno la legge di bilancio venga approvata dall'Assemblea regionale in tempi ragionevoli e senza finire con le solite proroghe di esercizio provvisorio - prosegue Minardo - anche questo sarebbe un bel segnale di vitalità per la coalizione. Gli altri temi di discussione oggi sono stati quello del superamento della perenne emergenza rifiuti in Sicilia e ho ricordato quanto la Lega abbia fatto per avere finalmente un bando di gara per la costruzione dei termovalorizzatori e quanto ancora faremo affinché gli impianti vengano costruiti e siano funzionanti".

© Riproduzione riservata