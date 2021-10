Micciché: "In Sicilia larghe alleanze sul modello Draghi o si rischia grosso"

"Non cerco sponde" in altri partiti, "io sono stato a lungo uno dei più convinti assertori del maggioritario", ma "oggi ho capito che per l’Italia è il sistema sbagliato" perché "appena uno vince le elezioni, gli altri si mettono insieme fra loro d’accordo con le Procure, per farlo cadere. È un inarrestabile meccanismo di oddio. Accontoniamo il maggioritario e torniamo al proporzionale: ci salviamo solo grazie all’enorme credibilità di Mario Draghi". Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, in un’intervista al direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano.

In Sicilia "mi interessa di più avere un modello di governo uguale a quello nazionale, convinto come sono che a Roma non si potrà fare a meno di trovare una soluzione perchè il successore di Draghi sia ancora Draghi. Sposiamo una linea identica a quella di Roma, oppure - osserva il coordinatore regionale di Forza Italia - rischiamo davvero grosso".

E in più, aggiunge, "abolirei l’elezione diretta del presidente della Regione. Magari la reintroduciamo tra 10 anni. Se vogliamo evitare quello cuii assistiamo spesso all’Ars - liti furibonde, guerre, arroganza da una parte e dall’altra - serva una via diversa. Mi sono spesso trovato in imbarazzo e difficoltà davanti a questa chiara volontà di creare ogni volta lo scontro. Ma basta".

