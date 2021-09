Nuovi attriti alla Regione Siciliana: saltano le nomine negli enti collegati

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incassa il sofferto via libera al Rendiconto del 2019 ma il terremoto che da giorni scuote la maggioranza continua a provocare pesanti scosse di assestamento e allarga il suo baricentro. Non è più solo la Lega a mettersi di traverso sui principali temi in agenda, ora anche Forza Italia critica il presidente per le scelte su temi cruciali come il maxiconcorso da 1.100 posti nei Centri per l’impiego.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola la cronaca di Giacinto Pipitone di una giornata ad altissima tensione sull’asse Palazzo d’Orleans-Palazzo dei Normanni.

