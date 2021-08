Da domani 53 comuni siciliani in giallo e 2 in arancione, ma altri 100 a rischio: ecco l'ordinanza di Musumeci

La nuova ordinanza del presidente della Regione Musumeci impone restrizioni a 55 comuni siciliani da domani fino al 6 settembre.

in realtà un avviso ai naviganti, perché a rischio c’è almeno un altro un centinaio di paesi in cui se non aumenterà la percentuale di vaccinati scatteranno nuove misure dalla prossima settimana. Lo scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

Sul tavolo dell'assessore alla Salute Ruggero Razza c’è da giorni un report che individua almeno altri 100 comuni che sono sotto la soglia minima del 70% di vaccinati e che per ora sono sfuggiti al «giallo» solo perché non hanno numeri di contagi elevati. Lì potrebbe arrivare nei prossimi 10 giorni una ordinanza che impone limiti anche alle attività economiche.

In questo limbo si trovano nel Palermitano grandi centri e zone turistiche come Bagheria, Balestrate, Monreale, Corleone, San Giuseppe Jato, Trabia, Trappeto, Villabate. Nel Trapanese c’è San Vito Lo Capo, nel Messinese ci sono Lipari e Taormina. Tutti centri che ieri sono sfuggiti al primo giro di vite e che hanno salvato così fino a fine mese la stagione turistica.

