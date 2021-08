La Regione ha deciso: in più di 50 comuni della Sicilia scatteranno misure precauzionali di contenimento per fermare l'avanzata del Covid, che ha portato l'Isola al primo posto in Italia per contagi. Due di questi comuni però hanno una situazione più grave. Si tratta di Barrafranca e Niscemi. Per questi due centri è stato deciso il passaggio in zona arancione, con tutte le restrizioni previste dalla normativa nazionale.

