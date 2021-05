Matteo Salvini: "Via la mascherina all'aperto già a giugno"

«Spero di poter togliere il prima possibile le mascherine», ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda nel corso della visita a un gazebo del Carroccio a Milano. «Intanto mi segno le riaperture che stiamo ottenendo», ha spiegato il leader della Lega. A chi gli chiedeva se si dovessero ancora indossare le mascherine, l’ex ministro ha risposto: «Al chiuso sì, per me all’aperto si potrebbe già a giugno pensare di toglierla».

Dopo un anno tornano i gazebo della Lega nelle piazze lombarde. «Oggi sono mille i gazebo nelle piazze della Lombardia. La Lega torna in piazza finalmente dal vivo per incontrare i cittadini lombardi dopo un anno difficile», ha detto il vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del Carroccio in Lombardia, Fabrizio Cecchetti, parlando con i giornalisti nei pressi del gazebo di via Fauché a Milano.

«Noi oggi con 120 nostri esponenti eletti nelle istituzioni - ha aggiunto - saremo nei gazebo per ascoltare la gente e per rispondere alle loro domande. Parleremo di tutto ciò che è stato fatto in Regione Lombardia e a livello nazionale. Se finalmente si torna a un barlume di normalità lo si deve alla caparbietà dei ministri della Lega e di Matteo Salvini che è riuscito a convincere l’altra parte del governo a riaprire, con la testa e con la sicurezza, ma per tornare un attimo alla normalità».

