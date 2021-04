Vaccini in Sicilia, Musumeci: "Ieri oltre 20mila dosi somministrate, in arrivo anche Johnson&Johnson"

Sono oltre 20mila le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Sicilia. "La campagna vaccinale torna in Sicilia a ritmi sostenuti - ha dichiarato il governatore, Nello Musumeci -. Nei prossimi giorni contiamo di assestare ulteriormente il dato e di completare il coinvolgimento dei medici di famiglia, cui possiamo destinare una ulteriore dotazione di vaccini Moderna. A metà aprile, inoltre, è previsto l’arrivo tanto atteso delle prime dosi del vaccino Janssen di Johnson&Johnson, ancora in numero ridotto, ma sarà il primo a dose singola a venire distribuito".

Il presidente della Regione, poi, vuole rassicurare, per l'ennesima volta, sull'efficacia dei vaccini: "Con tutti i limiti e le comprensibili preoccupazioni, continuo a ripetere che il vaccino è l’unico antidoto per bloccare la pericolosa diffusione del virus".

"I nuovi hub che si aggiungono ai nove già allestiti e il personale accordatoci dal governo nazionale, che ci ha riconosciuto un fabbisogno di 1300 unità, saranno presto operativi. Ma - prosegue - non possiamo ragionare come se il virus non fosse tuttora pienamente circolante. L’Italia, dall’inizio dell’epidemia, è sempre stata alcune settimane dietro gli altri Paesi europei, mentre le Isole e alcune zone del Sud muovono, per la loro stessa collocazione, con oltre una decina di giorni di ritardo rispetto alle altre regioni italiane. Per questo è necessario che i siciliani di età compresa tra i 70 e gli 80 anni prenotino il vaccino sulle nostre piattaforme e che si completi rapidamente la vaccinazione degli ultra ottantenni. Non possiamo rallentare con le vaccinazioni - conclude -: occorre fare bene e in fretta".

© Riproduzione riservata