In Italia vaccinato il 39% degli over 80, prima dose al 68%. Sicilia tra le ultime

Sicilia tra le ultime regioni in classifica per somministrazione della prima dose del vaccino agli over 80: solo il 45,81%. Un dato che deve far riflettere e che va migliorato nel più breve tempo possibile per mettere in sicurezza una fascia di popolazione molto vulnerabile.

In Italia, il 38,79% degli over 80 è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. È il dato riportato nel report del governo, aggiornato a questa mattina e dal quale emerge come siano molto più basse le percentuali che riguardano gli italiani tra i 70 e i 79 anni.

Tra i settantenni, infatti, è stato vaccinato solo il 2,48% e solo il 19,89% ha ricevuto la prima dose. Numeri più alti invece per gli ospiti delle Rsa, ne sono stati vaccinati il 75,53% mentre la prima dose è stata somministrata al 91,25%, e per il personale sanitario e sociosanitario: le percentuali sono del 75,29% con due dosi e del 91,63% con una dose.

Tra le Regioni e le Province autonome che hanno vaccinato con entrambi le dosi gli over 80 è al primo posto Bolzano con il 62,33%, seguita da Trento con il 62.32%, il Molise con il 50,53%, l’Emilia Romagna con il 47.78%. Il Lazio si attesta al 43,7%, la Lombardia al 37,66% e fanalino di coda la Sardegna con il 23,14%. Quanto alla prima dose ricevuta dagli over 80, Trento è quella che ne ha somministrate di più con l’86,14%, seguita dalla Basilica con 80,70%, il Veneto con 80,10%. La Lombardia ha raggiunto 75,07%, il Lazio è al 66,49%, in coda la Sicilia con 45,41%.

