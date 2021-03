Tensioni all'Ars per inchiesta su dati Covid in Sicilia, Miccichè: "Musumeci verrà a riferire"

«Chiederò al presidente della Regione che venga a riferire in aula su quanto accaduto. Diamogli il tempo di avere tutte le informazioni necessarie. Vedremo se lo farà domani o dopodomani, anche in funzione delle notizie che deve acquisire. Garantisco che sarà in tempi brevissimi però la preghiera che rivolgo a tutti è di andare avanti con la finanziaria». Così il presidente dell’Ars, Gianfanco Miccichè, in apertura della seduta d’Aula per l’esame della legge di stabilità della Regione.

A chiedere la presenza del governo in Aula, dopo le notizie dell’inchiesta che riguarda i presunti dati falsati sul Covid e che vede come indagato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, il quale ha presentato le dimissioni, è stato il capogruppo del M5s Giovanni Di Caro che ha parlano di «fatti gravissimi».

«Andiamo avanti con la finanziaria - ha ribadito Miccichè - vi garantisco che appena il presidente Musumeci sarà nelle condizioni di farlo verrà all’Ars a riferire». I lavori sono così ripresi della norma 50 che introduce disposizioni per favorire il ritorno in Sicilia: in totale rimangono una ventina di articoli da approvare.

