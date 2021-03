Finanziaria: notificata l'impugnativa del Cdm sulle variazioni di Bilancio, Aula rinviata a domani

È iniziato ma si è subito interrotto a Sala d’Ercole l’esame degli articoli della legge di stabilità per il 2021. Una partenza in salita con la notizia, confermata a Sala d’Ercole dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao, della notifica dell’impugnativa, da parte del Consiglio dei ministri al governo regionale, sulle variazioni di Bilancio 2020.

Sul punto l’assessore, intervenendo in Aula, ha chiarito che si tratterebbe soltanto di una impugnativa di "tipo formale" e che non inficerebbe l’esame della finanziaria che può così proseguire. Lo stesso presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, interpellati gli uffici, ha confermato la natura formale e non stanziale dell’impugnativa, suggerendo di continuare con l’esame del testo, senza rinviare i lavori nonostante le proteste dell’opposizione.

"Non ho dubbi che tutto sia regolare - ha detto Miccichè - e non appena il governo e i miei uffici mi consegneranno le relazioni su questo argomento, spero anche domani, ne darò formalmente comunicazione in Aula". Ma un altro ostacolo rappresentato da alcune incongruenze legate all’articolo 3, ha bloccato nuovamente i lavori: "Prima di andare avanti si devono sistemare alcune cose e si deve fare un attimo di chiarezza - ha aggiunto Miccichè -. Per questo, chiedo al presidente della Commissione Bilancio e all’assessore Armao un incontro nei miei uffici per capire come procedere, per cui la seduta è conclusa". L’esame della finanziaria è stata rinviata quindi a domani alle 16.

