Turismo, Garavaglia: "In estate? Sarà di prossimità, solo in Italia"

In Italia si va verso una Pasqua blindata, con restrizioni in tutte le regioni. "Sappiamo quello che è successo l'anno scorso, quando tra marzo e aprile c'è stato il picco della diffusione del virus, quindi in questo momento bisogna essere molto, molto cauti", lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in visita sulla Msc Grandiosa a Civitavecchia, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di aperture per Pasqua.

Secondo il ministro la situazione dovrebbe migliorare in estate. "In estate il virus è meno aggressivo e siamo fiduciosi che succeda anche questa estate - ha aggiunto -. È chiaro che avremo un turismo di prossimità, Italia su Italia. C'è una forte accelerazione sui vaccini in questo momento e, se le cose andranno nel verso giusto, speriamo dopo l’estate di metterci alla spalle questo maledetto virus".

© Riproduzione riservata