Turismo in Sicilia, Musumeci: "Speriamo di aprire tutto entro l'estate, serve accelerata sui vaccini"

«Sul turismo siamo fermi come ovvio, perché il turismo è risorsa umana e la risorsa umana non deve andare in giro altrimenti conteremo i morti per strada. Speriamo di aprire tutto entro l’estate», ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci nel corso della visita al cantiere nella caserma dei carabinieri Dalla Chiesa a Palermo.

«Noi oggi viviamo in condizione non di emergenza ma dipende dalla condotta di ciascuno di noi: appena riapriremo avremo davanti una autostrada - sottolinea - Ricordo che una settimana prima che scoppiasse la pandemia la Sicilia secondo un prestigioso quotidiano americano era tra le sette tappe turistiche preferite al mondo, un primato davvero da far venire i brividi».

«Speriamo che Roma autorizzi tutti i vaccini possibili. La Repubblica di San Marino ha autorizzato un altro vaccino (Sputnik, ndr) rispetto ai tre attualmente in uso in Italia, se lo fa San Marino perchè non il nostro paese?».

«Auspico maglie più larghe, pur nella garanzia dell’efficacia del vaccino - aggiunge il presidente - affinchè poi le amministrazioni locali possano organizzare il loro piano di immunizzazione».

