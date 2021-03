In Sicilia pochi insegnanti si vaccinano, Razza: "Le famiglie chiedano ai prof se hanno prenotato la dose"

Gli insegnanti non vogliono vaccinarsi. Sono in pochi che hanno aderito alla campagna anti-Covid a giudicare dai numeri forniti dall'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza.

"Guardo con sfiducia il dato così basso in Sicilia dell'iscrizione del personale della scuola e dei docenti, visto che siamo fermi a settantamila. Mentre sembrava che fosse una mancanza della Regione quella di essere indietro con le vaccinazioni".

Razza, a margine di un incontro a Catania, lancia così un "appello alle famiglie, oltre che ai professori: chiedano di sapere se i loro docenti hanno prenotato la vaccinazione". "C'è un impegno fortissimo del presidente Draghi, dei ministri Speranza e Gelmini, del generale Figliuolo - aggiunge l'assessore Razza - e noi dobbiamo lavorare tutti, abbandonare le polemiche e capire che dietro la vaccinazione c'è la speranza di tutti i cittadini di tornare ad una vita il più possibile normale".

E se c'è chi non vuole vaccinarsi, c'è invece chi lo fa senza averne ancora diritto. "Sui furbetti del vaccino in Sicilia saremo ancora più irremovibili perché temo che non saranno gli ultimi", aggiunge Razza. Il riferimento è al sindaco e alla giunta di Corleone. "Ricordo che c'è un grande siciliano che ha detto, molte settimane fa, che avrebbe atteso il suo turno. Questo grande siciliano si chiama Sergio Mattarella. Io non penso che ci sia qualcuno che possa avere maggiore titolo del Presidente della Repubblica e che quindi possa permettersi un atteggiamento diverso da quello che lui ha tenuto".

© Riproduzione riservata