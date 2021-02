L'assessore regionale all'Energia Pierobon si è dimesso, Baglieri o Bonafede i sostituti

L’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon si è dimesso. È stato lui stesso ad annunciarlo tramite Facebook: "Come richiesto dal presidente ho rassegnato le mie dimissioni da assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità. Ringrazio il presidente per l'opportunità che mi ha concesso e rivolgo, a lui e a chi prenderà il mio posto, tutti gli auguri di un buon lavoro".

Adesso si attende l'ufficialità del sostituto che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere Daniela Baglieri. Ieri, l'Udc, attraverso una nota della capogruppo all’Ars, Eleonora Lo Curto è stato chiarito che i nomi fatti sono due: oltre alla Baglieri anche quello di Ester Bonafede.

"Noi abbiamo raccolto la richiesta del presidente che ha suggerito di individuare una donna - ha affermato la Lo Curto -. Per noi Pierobon era e rimane una risorsa, abbiamo così offerto al presidente i due nomi, condivisi all’unanimità dal partito. Bonafede è una dirigente storica e ha tutte le carte in regole, Baglieri, che non ha tessere di partito, rappresenta il mondo del 'centro' e dei moderati".

