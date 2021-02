Governo Draghi, M5S si spacca. Grillo fa slittare il voto, insorge la base: "Fateci esprimere"

Il M5S prende ancora tempo e decide di rinviare la votazione degli iscritti su Rousseau su un eventuale supporto all’esecutivo Draghi.

Questa mattina, il capo politico del M5s, Vito Crimi, ha formalizzato il rinvio sul blog delle stelle: "Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati".

Precedentemente era stato Beppe Grillo, con un video sul Blog delle Stelle, ad annunciare il rinvio del voto sul governo Draghi previsto per mercoledì e giovedì su Rousseau: "Vi chiedo di aver pazienza", aveva detto.

Governo Draghi: tecnici, professionisti e molte donne. I nomi e le foto dei possibili ministri Mario Draghi, il premier incaricato Lamberto Giannini Daniele Franco Luisa Torchia Luigi Di Maio Dario Franceschini Andrea Orlando, quasi certo il suo ingresso nella squadra dei nuovi ministri Luciana Lamorgese Lorenzo Guerini Antonio Tajani Giancarlo Giorgetti Marta Dassù Marta Cartabia Carlo Cottarelli Carlo Cottarelli Vittorio Colao Lucrezia Reichlin Paola Severino Patrizio Bianchi per l’Istruzione

Non si conosce ancora la nuova data delle consultazioni: potrebbe anche essere nel weekend. Grillo, però, non cambia la linea: vuole dire sì all’esecutivo, ma starebbe alzando la posta.

C'è però chi sostiene che dietro al rinvio ci sia la paura che la base voti per un no a Draghi, andando contro, dunque, al diktat del garante del M5S. Alessandro Di Battista ha dichiarato fin dall'inizio il suo "no" ma potrebbe anche astenersi e con lui c’è anche Barbara Lezzi.

Adesso diventa un enigma anche capire il timing del presidente incaricato, Mario Draghi, atteso al Colle per sciogliere la riserva. Se infatti era ipotizzabile che aspettasse domani alle 13 l'esito del referendum degli iscritti M5s prima di salire al Quirinale, ora tutto sembra più incerto.