Di Maio: "Grazie Conte, condivido la necessità di un governo politico", Speranza: "Lavorare insieme"

M5S e Leu, subito dopo il discorso di Giuseppe Conte, il primo da quando ha rassegnato le sue dimissioni, hanno deciso di rivolgere un pensiero al loro premier uscente. "Ringrazio profondamente Giuseppe Conte per le sue parole, per la responsabilità istituzionale mostrata ancora una volta, in un momento di grande difficoltà per il Paese. Condivido pienamente la necessità di un forte impulso politico nel governo che andrà a formarsi. Il Movimento gli è riconoscente e continuerà ad essere protagonista anche grazie a lui". Così Luigi Di Maio in una nota.

Subito dopo i ringraziamenti giungono su Facebook dal ministro della Salute Roberto Speranza, esponente di Leu: "Grazie Giuseppe Conte per quanto fatto al servizio del Paese. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un’Italia più forte e più giusta".

"Visione, generosità e sensibilità istituzionale nelle parole di Giuseppe Conte. Il suo impegno diretto rafforza la prospettiva di una alleanza politica nata con l’esperienza del suo governo", ha poi scritto su Twitter, Dario Franceschini.

© Riproduzione riservata