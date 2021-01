Crisi, Di Maio: "Serve un governo forte e in fretta"

«Sarò duro, ma siamo in guerra contro un nemico invisibile che quotidianamente uccide persone e che sta mettendo in ginocchio il comparto produttivo del Paese. In questi momenti serve un esecutivo forte, mentre noi agli occhi del mondo appariamo deboli». Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.

«Quindi o ci mettiamo in testa che dobbiamo ripartire in fretta con un nuovo governo puntando a sfruttare al meglio i 209 miliardi del recovery oppure le future generazioni piangeranno le follie di una politica che invece di pensare ai problemi degli italiani, litigava per le poltrone», aggiunge l’esponente M5s.

«E' stato scelto il momento peggiore per aprire una crisi di governo che sta bloccando il Paese.

Il bollettino covid ogni giorno ci ricorda che ancora ci sono troppe vittime. La situazione è tutt'altro che rassicurante, anche perché i colossi farmaceutici stanno mettendo a rischio la nostra campagna di vaccinazione».

