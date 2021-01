Covid, Siracusano: "Ok ad un mio odg, più ristori per la Sicilia"

"La Camera ha approvato un mio ordine del giorno al cosiddetto decreto Natale, in fase di conversione in aula a Montecitorio, che impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative per implementare il meccanismo dei ristori per le zone rosse, con particolare riferimento alle attività presenti in Sicilia e a Messina". Così, in una nota, Matilde Siracusano (Forza Italia).

"Il provvedimento che stiamo esaminando in queste ore prevede disposizioni per rafforzare le misure per il contenimento del Covid e, parallelamente, la concessione di un contributo a fondo perduto alle partite Iva che operano prevalentemente nella ristorazione. Ma per le categorie produttive travolte dagli ultimi dpcm - che prima hanno accorciato la giornata lavorativa dei negozi e successivamente, con la previsione delle tre aree cromatiche, disposto nuovi lockdown - i ristori previsti dall’esecutivo non sono ancora sufficienti".

"Per questo motivo - aggiunge Siracusano - ho presentato questo odg, che riguarda in particolar modo la Sicilia e Messina, e per tale ragione Forza Italia si appresta a votare favorevolmente al nuovo scostamento di bilancio, con il quale verranno stanziati ulteriori 32 miliardi di euro per i risarcimenti alle imprese e ai lavoratori autonomi colpiti dagli effetti nefasti della pandemia".

© Riproduzione riservata