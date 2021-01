Zambuto e Scilla nuovi assessori regionali, c'è la firma di Musumeci nonostante le polemiche

Marco Zambuto e Toni Scilla sono i due nuovi componenti del governo Musumeci. La nomina è stata formalizzata oggi pomeriggio dal presidente della Regione, che ha accolto le dimissioni presentate dagli assessori Edy Bandiera e Bernardette Grasso.

Zambuto, avvocato e già sindaco di Agrigento per 7 anni, avrà la delega alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali. Scilla, ex deputato regionale e presidente di Agripesca Sicilia, si occuperà di Agricoltura, sviluppo rurale e pesca. Entrambi appartengono a Forza Italia, come gli uscenti.

"Voglio ringraziare – sottolinea il presidente Nello Musumeci – gli assessori Grasso e Bandiera per l’apporto dato al governo con passione e impegno in questi primi tre anni di mandato. Ai nuovi assessori l’augurio di buon lavoro".

La firma sui decreti di nomina è arrivata nonostante le critiche degli ultimi giorni da parte di cittadini, gente impegnata nel sociale, professionisti che hanno puntato il dito nei confronti del governatore Musumeci, reo di aver composto una giunta totalmente al maschile.

