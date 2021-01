Donne nelle giunta Musumeci, Siciliane: "Siamo solo all'inizio". E gli uomini rispondono all'appello

"Avete visto che era solo l’inizio? Lo dimostrano tutte le donne che hanno deciso di aderire all’appello delle siciliane. E i tanti uomini che ci hanno dato il loro sostegno dimostrano che finalmente possono essere isterici anche loro. In poche ore abbiamo triplicato il numero delle adesioni: questa è la dimostrazione che si può scegliere da che parte stare". Si legge nella pagina Facebook "Siciliane", a proposito dell’appello sottoscritto da 500 donne e che in pochi giorni ha triplicato le adesioni, per chiedere le dimissioni del deputato regionale leghista Vincenzo Figuccia, accusato di parole sessiste a proposito della polemica sull'azzeramento della presenza femminile in Giunta.

"Ci sono battaglie - si legge ancora nel sito - che non hanno partiti e colori ma solo obiettivi comuni, come la nostra. Siete tantissime e tantissimi, la potenza delle vostre adesioni è tutta nella pagina ed è impossibile tradurla in un elenco". AGI

