Quando parla Conte? Nuove misure in arrivo fino al 15 gennaio, poi il Dpcm

Quando parla Conte? La domanda torna ricorrente in vista del nuovo Dpcm e dell'ordinanza fino al 15 gennaio. Il premier potrebbe parlare nelle prossime ore, visto che è previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio.

Ieri il governo ha incontrato i governatori per esporre il piano e ascoltare anche le proposte delle Regioni sulle misure da adottare (compresa la scuola).

Si lavora, dunque, per chiudere a breve l'ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'ultimo Dpcm. Non si esclude che il provvedimento possa essere firmato anche entro stasera e che quindi Giuseppe Conte possa riferire subito dopo i contenuti del provvedimento.

