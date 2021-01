Regione Siciliana, la tentazione di Musumeci: spazio a una donna in giunta

A Palazzo d’Orléans c’è chi scommette sul colpo di scena. Un terzo cambio in giunta per ridare spazio a una donna e sedare una polemica spinosa che si è accesa sul peso esclusivo degli uomini intorno al presidente della Regione.

Il ponte di fine anno - scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola - non ha messo la parola fine alla composizione del puzzle della giunta. Nello Musumeci non ha ancora formalizzato l’ingresso dei forzisti Tony Scilla all’Agricoltura e Marco Zambuto agli Enti Locali. E non a caso non ha neppure accettato le dimissioni dei predecessori Edy Bandiera e Bernadette Grasso.

Musumeci potrebbe chiedere a un altro partito di cambiare assessore dando spazio a una donna. Per questo non sono ancora stati firmati i decreti che chiuderebbero l’affare rimpasto.

