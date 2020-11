Coronavirus, Zampa: "Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari"

Il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, è intervenuta sull’obbligatorietà o meno del vaccino: "Dovremo essere trasparenti, aspettare il giudizio dell’Ema e impostare un rapporto con i cittadini di reciproca fiducia". Zampa crede però che "si possano rendere obbligatori per alcune categorie, come quelle degli operatori sanitari", perchè - spiega - "un medico non può essere veicolo di infezione".

"Smettiamola di contrapporre le ragioni dell’economia a quelle della salute", esorta in un’intervista a 'La Stampa' e assicura: "Stiamo tutti lavorando nella stessa direzione" con l’obiettivo di "non ripetere il film di agosto». Per le feste, l’invito di Zampa è: "Non abbassiamo la guardia" perchè "meno ci si sposta meglio è".

