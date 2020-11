Nuovo Dpcm pronto, quando parla Conte in conferenza stampa?

Nelle prossime ore sarà pronto il nuovo Dpcm, come ha annunciato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Dunque entro stasera il premier Conte parlerà alla nazione nella classica conferenza stampa in streaming, elencando le nuove misure che scatteranno da subito per frenare la diffusione del coronavirus.

Non sarà un lockdown totale, come successo a marzo, ma parziale o light secondo il modello tedesco.

Questa mattina si sono riuniti Conte, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro Francesco Boccia ed i capi delegazione della maggioranza per completare il Dpcm.

