Oggi il nuovo Dpcm: "Pronto nelle prossime ore, sarà un lockdown light come in Germania"

Il nuovo Dpcm di misure contro il coronavirus arriverà entro stasera, o almeno "nelle prossime ore". Il tentativo che si sta facendo è non paralizzare il Paese: non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, "un lockdown light". Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa su Rai Radio1 a Radio anch'io.

"È abbastanza complicato- ha spiegato- cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è non paralizzare il paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, light".

"Quello che è davvero rilevante di questo Dpcm - ha aggiunto - è che vorremmo lasciarci alle spalle questa discussione su chiudere non chiudere. È bene che d’ora in poi i cittadini sappiamo che se ci sono alcuni criteri e che se alcuni livelli verranno superati, allora si prenderanno provvedimenti". I

n merito alle parole del professor Andrea Crisanti, secondo cui le Regioni hanno molti modi di aggiustare i dati Zampa ha commentato: "Io spero e credo di non vivere in un Paese dove i presidenti di Regione truccano i dati. Voglio credere che nessuno arrivi a questo".

Infine, la sottosegretaria alla Salute si è soffermata sull'ipotesi di un eventuale lockdown mirato per gli anziani. "Non credo nelle segregazioni- ha concluso - da noi non è praticabile. Io credo che vadano fortemente responsabilizzate le persone over 60. Credo che le persone vadano educate, allertate e rese consapevoli. I figli farebbero bene a ricordarsi che i nonni sono a rischio e non possono fare da baby sitter ai nipoti".

"Preferisco aspettare, perchè i lavori sono ancora in corso. Ogni parola oggi rischia di essere inopportuna, visto che il Dpcm nascerà da governo e Regione Lombardia". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla conferenza stampa di EccoMi questa mattina, in merito al Dpcm che nelle prossime ore dovrebbe imporre misure più restrittive per far fronte alla pandemia.

© Riproduzione riservata