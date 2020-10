Coronavirus, in arrivo nuova ordinanza di Musumeci: meno posti sui mezzi di trasporto

Nello Musumeci si appresta a firmare una nuova ordinanza. E riguarda il trasporto pubblico, quello che le Regioni considerano il principale vettore del Coronavirus in questa fare. Come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, Palazzo d'Orleans sta pensando di ridurre la capienza su bus di linea ed extraurbani e pure su navi e treni.

La bozza del provvedimento è già sul tavolo del presidente della Regione da ieri, ma si attende di limare gli ultimi particolari, anche alla luce del confronto in corso con Roma.

E l'intesa sembra vicina come ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini: "C'è la massima collaborazione fra il Governo e le Regioni sul tema del trasporto pubblico locale nel comune obiettivo di garantire i servizi in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle regole di prevenzione". Animi sereni, dunque, al termine del confronto tra gli assessori ai trasporti delle Regioni con il ministro Paola De Micheli, con i rappresentanti del Miur, con gli enti locali e con i rappresentanti delle associazioni delle aziende di trasporto pubblico.

Musumeci sembra intenzionato a optare per una riduzione dei posti a bordo sui mezzi pubblici: la proposta su cui si ragiona a Palazzo d’Orleans indica per ora un taglio del 20% o poco più.

Sarebbe una riduzione sia dei posti a sedere che di quelli in piedi ma che potrebbe essere accompagnato da un aumento delle corse che spalmi i passeggeri su più mezzi.

