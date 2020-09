Disostruzione pediatrica, al via oggi all'Ars la discussione sul ddl presentato da Attiva Sicilia

Al via oggi all’Ars la discussione sulla legge sulla disostruzione pediatrica, il nome specifico di quella tipologia di pronto intervento che evita il soffocamento dei bambini. Il ddl vede come prima firmataria Valentina Palmeri di Attiva Sicilia e in fase di esame in VI Commissione è stato votato all’unanimità.

“La Regione Siciliana – afferma Palmeri - a breve potrà dotarsi di una legge ‘anti-soffocamento’. Il testo di legge dopo aver superato l’unanimità in commissione, adesso parte la discussione. Sono soddisfatta del percorso e del lavoro che è stato svolto: l’approvazione di questo disegno di legge costituisce un importante passo avanti per la Sicilia, in quanto grazie alla formazione rivolta a genitori, a insegnanti, al personale scolastico e in maniera estensiva a tutti coloro i quali a vario titolo hanno in custodia i bambini, si possono salvare moltissime vite”.

