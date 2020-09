Via libera dall’Ars al disegno di legge sulla disostruzione pediatrica

Via libera dall’Ars al disegno di legge su 'Norme sulla disostruzione pediatrica'. Il testo è passato con 38 voti a favore dopo che il testo era stato approvato all’unanimità in commissione. La legge ha avuto come prima firmataria Valentina Palmeri di Attiva Sicilia.

La finalità di questo progetto di legge è, quella di diffondere percorsi formativi ed informativi sulle tecniche di disostruzione pediatrica, attraverso l’organizzazione di corsi, tenuti da personale specializzato. La seduta è stata rinviata a domani pomeriggio.

Mentre per il dibattito sulle condizioni finanziaria della Regione, l’emergenza sanitaria e quella degli incendi bisognerà attendere la prima settimana di ottobre quando in Aula sarà presente anche il presidente della Regione, Nello Musumeci.

“Vigileremo – afferma Valentina Palmeri, deputato regionale di Attiva Sicilia - affinché questa legge possa trovare applicazione concreta ed efficace, nel rispetto dei criteri standard ministeriali e delle linee guida internazionali. Un plauso va a tutto il parlamento e, in particolare, ai componenti della Commissione sanità, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, e all'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, per aver sostenuto questa proposta che adesso è uno strumento concreto per prevenire e affrontare un problema che è molto più diffuso di quanto ci possiamo immaginare”.

