Regione, impugnata la legge sui forestali: "Viola le competenze dello Stato"

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, ha impugnato la legge della Regione siciliana 16 del 20 luglio scorso relativa alle "Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana".

Secondo il Governo l’articolo 1, comma 10 e l’articolo 1, comma 11, lettera b), in materia di trattamento economico del personale del Corpo forestale regionale "eccedono dalle competenze statutarie" e "violano le competenze attribuite allo Stato dall’articolo 117", secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di ordinamento civile, nonchè dal terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica".

