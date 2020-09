Forestali: dall'Ars 15 milioni in più per il 2020, bocciata la sanatoria sugli aumenti non dovuti

L’Ars ha varato le modifiche alla Finanziaria della primavera scorsa: stanziati 27 milioni in più per garantire a tutti i richiedenti l’esenzione dal bollo auto per quest’anno (siciliani che hanno un Isee non superiore a 15 mila euro e un’auto fino a 53 kw o immatricolata entro il 31 dicembre 2010), 15 milioni per assicurare ai forestali il completamento delle giornate lavorative ma manca la sanatoria per gli stessi impiegati forestali che hanno incassato aumenti contrattuali non dovuti (30 milioni).

Approvato anche l’articolo che corregge il sistema di finanziamento delle aziende editoriali per sopperire alla crisi frutto della pandemia. Il governo aveva presentato un emendamento che, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, trasformava da semplice prestito ad aiuto a fondo perduto il 25% di ogni contributo concesso. Ma la norma approvata indica che "gli interventi sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto", ovvero che fino a 800 mila euro (tetto massimo consentito dall’Ue) le somme erogate saranno a fondo perduto e le eventuali somme extra saranno da considerarsi prestito agevolato. Il budget stanziato ad aprile per gli aiuti all’editoria è di 10 milioni con diverse riserve per giornali, tv, siti web e radio.

Via libera poi ad un accordo con la Banca europea degli investimenti per finanziare prestiti a lungo termine e a tasso zero alle Pmi siciliane colpite dalla crisi.

© Riproduzione riservata

