Sileri: "Casi di Covid in aumento ma nessuna criticità, abbiamo imparato a convivere col virus"

Contagi in aumento ma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri rassicura: "C'è una condizione di crescita, ma non critica, dei casi di Covid e gli ospedali non sono sotto stress. Con l'arrivo della stagione fredda credo vedremo una circolazione più elevata del virus ma il Servizio sanitario nazionale è in grado di farvi fronte". Sileri lo ha detto a Coffee Break su La7.

"Dubito - ha sottolineato - che avremo una seconda ondata epidemica così come l'abbiamo vista a febbraio-marzo, perchè abbiamo imparato a convivere con il virus".

Oggi nelle terapie intensive "ci sono 120 ricoverati. E' chiaro che il trend dei casi è in crescita - ha affermato Sileri - ma l'impegno è estremamente basso. Inoltre, nelle terapie intensive ci sono anche pazienti con altre patologie". Come noto, ha aggiunto, "ci sono molti casi da rientro dalle vacanze. Avremo un aumento dei casi, ma finchè controlleremo i focolai la situazione sarà gestibile".

© Riproduzione riservata