Sud, Bellanova: "Bene la fiscalità di vantaggio ma ora investimenti"

«Molte misure contenute in questo Dl vanno in una direzione che Italia Viva ha definito di attacco: il rinvio delle tasse per gli autonomi, l’estensione del Fondo di garanzia al Terzo settore, il potenziamento dei Pir, la fiscalità di vantaggio per il Sud. Quest’ultima soprattutto incrocia quella politica di forte e strutturale riduzione del costo del lavoro per lavoratori e imprese che come Italia Viva riteniamo necessaria. Ovviamente non sostituisce la necessità di investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno, che invece devono ripartire subito. Al Sud come al Nord».

Lo dice in un’intervista a 'La Stampa' il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, che esclude che la fiscalità di vantaggio per il sud possa portare a gabbie salariali: «Assolutamente no. Abbiamo da recuperare - afferma Bellanova - gap infrastrutturali e di crescita nelle aree a minore intensità di sviluppo. Significa qualità territoriale, capacità di attrazione di investimenti, qualificazione del mercato del lavoro. La discussione sulle gabbie salariali l’abbiamo liquidata quasi 50 anni fa».

