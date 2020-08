Decreto agosto, per le aziende del Sud taglio del 30% sui contributi per tutti i dipendenti

Particolare attenzione allo sviluppo economico e ai lavoratori del Sud Italia. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a proposito delle misure contenute nel decreto agosto, perchè, ha detto "l'Italia riparte se riparte il lavoro e, soprattutto, se riparte il Sud, che ha delle potenzialità enormi e rischia invece di pagare il prezzo più alto della crisi".

Due nel dettaglio le misure che riguardano le aziende e i dipendenti. A lasciare particolarmente soddisfatto il governo la fiscalità di vantaggio per le aziende del Mezzogiorno, una misura storica "con un taglio del 30% sui contributi per tutti i lavoratori dipendenti", ha ricordato in un post su Facebook Gualtieri. "Una misura che renderemo strutturale e che, accompagnandosi a un piano di riforme e investimenti, punta a ridurre il divario storico di crescita, occupazione e produttività tra il Sud e il resto del Paese", ha aggiunto. Incentivi inoltre "per chi assume a tempo indeterminato fino a dicembre"

I dati sulla ripresa della produzione industriale sono «incoraggianti» e «ci dicono che gli interventi fin qui varati hanno contribuito in modo determinante a contenere l’impatto della crisi e a porre le condizioni di un rilancio dell’economia». ha proseguito. La ripartenza, ha tenuto ad aggiungere, è «resa possibile innanzitutto dallo straordinario impegno dei lavoratori e delle imprese».

L’obiettivo del governo è quello di «una strategia di lunga durata, con interventi che producano effetti sistemici per la nostra economia»

© Riproduzione riservata