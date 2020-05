Ecco l'ordinanza, Musumeci ha firmato: cosa riapre e cosa si potrà fare da domani in Sicilia

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato la nuova ordinanza che sarà in vigore da domani. Tante le novità con le prime aperture da subito e con altre che arriveranno a partire dal 25 maggio, 3 giugno e successivamente dall'8 giugno. "Ho firmato l’ordinanza per la #fase2 in #Sicilia da domani, tra poco ve ne parlerò qui e verrà pubblicata sul sito della Regione Siciliana", il messaggio del governatore su Facebook. Prevista dunque una diretta.

ECCO L'ORDINANZA DI MUSUMECI

Domani, si legge l'ordinanza, si riapriranno le attività commerciali nei settori della ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. Le palestre riapriranno già da domani, le piscine dal 25 maggio.

Rimangono le chiusure domenicali per la maggior parte dell'attività, ma ogni attività può prolungare l'orario di apertura fino alle 23,30. "È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai - si legge nell'ordinanza -. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio".

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata