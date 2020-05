Azzolina: "A settembre lezioni metà a scuola, metà a casa. Mai parlato di doppi turni"

"Non abbiamo mai parlato di doppi turni" per la ripresa della scuola a settembre. Lo ha sottolineato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Skytg24 spiegando che l'ipotesi è quella di dividere le classi: "la metà degli studenti per metà settimana" andrebbe a scuola, poi l'altra metà, e comunque si terrebbero sempre gli studenti che sono a distanza "collegati, così la socialità resta".

Resterebbe una classe metà in presenza e metà in collegamento perché "non possiamo far tornare gli studenti a scuola con 28-30 persone per classe. Io ho sempre fatto una battaglia contro le classi-pollaio".

"A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno diritto di tornare a scuola" e questo vale anche "per le scuole elementari". Per questo si pensa a "una didattica mista", in parte in presenza e in parte online a distanza ma con la stessa classe.

© Riproduzione riservata