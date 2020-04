Corpo forestale della Regione, si dimette il dirigente Filippo Principato

Il dirigente del Corpo forestale della Regione, Filippo Principato, ha deciso di lasciare l'incarico. In una lettera inviata al presidente della Regione e all'assessore al ramo rende note le sue dimissioni.

"Dopo oltre due anni di permanenza al vertice del Corpo forestale regionale e prima della scadenza dettata dall'ulteriore proroga - scrive -, ho ritenuto opportuno rassegnare le mie dimissioni perché ho da tempo percepito la mancanza di fiducia da parte dei massimi vertici istituzionali, anche se mai è venuto meno il mio impegno e la dedizione alla causa, almeno fino a quando mi sono reso conto che tutti gli sforzi diventavano inutili se non accompagnati dalla necessaria condivisione".

E aggiunge: "Ho creduto in una speranza di rinascita, provando a ridare dignità istituzionale a un Dipartimento in cui regnava il disordine e la rassegnazione, causati da troppi anni di abbandono. Ad oggi solo una piccola parte di quanto preventivato è stata realizzata non essendosi verificate le condizioni, anche, ma non solo, finanziarie, per poter compiere quella che auspicavo come una svolta decisiva per il Corpo".

© Riproduzione riservata