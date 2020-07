Forestale, carenze d'organico in Sicilia: verso un concorso per nuove assunzioni

Carenze d'organico nella Forestale. E per correre ai ripari ecco che il governo Musumeci, attraverso un disegno di legge dell'assessore al Territorio, Toto Cordaro, propone un concorso pubblico, per esami, per nuove assunzioni, in particolare nel comparto non dirigenziale.

In palio, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ci sarebbero più di 50 posti. Inoltre, visto che secondo l'assessore su un organico che dovrebbe raggiungere le 850 unità almeno la metà dei posti sono da ricoprire, si andrà per tappe ovvero bandire concorsi in base ai fondi disponibili, frutto dei pensionamenti che matureranno fino a fine anno e degli stanziamenti aggiuntivi che il governo destinerà alle assunzioni.

