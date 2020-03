Conte conferma: "Chiusura delle scuole anche dopo il 3 aprile, ma pian piano ridurremo le restrizioni"

La conferma arriva dal premier Conte: "Possiamo già dire che, come anticipato dal ministro Azzolina, la sospensione delle attività scolastiche proseguirà anche dopo il 3 aprile".

Resta ancora da decidere quanto durerà la proroga, che ovviamente sarà una conseguenza dell'andamento dell'emergenza sanitaria. E resta anche da definire come saranno svolti gli esami di maturità, anche se la Azzolina ha già annunciato che le commissioni saranno interne ad eccezione del presidente.

"Queste settimane di emergenza - aggiunge Conte, in un'intervista al Sole 24 ore - ci hanno mostrato quanto sia irrinunciabile l'impulso alla trasformazione digitale del paese. Con il decreto Cura Italia abbiamo stanziato 85 milioni per potenziare la didattica a distanza, soprattutto a beneficio degli studenti meno abbienti. Inoltre, abbiamo appena sbloccato 200 milioni di finanziamenti da parte del comitato per la diffusione della Banda ultra-larga".

Sulla fine dell'emergenza resta un grosso punto interrogativo. "Al momento è prematuro fare previsioni. Ma ci auguriamo di poter tornare quanto prima alla normalità: ridurremo le restrizioni fino alla loro completa eliminazione ma lo faremo gradualmente per evitare che gli sforzi fin qui compiuti siano vani", ha affermato il premier in un'intervista a Il Sole 24 Ore.

"Nel decreto di aprile potenzieremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per proteggere gli asset strategici del paese, alla luce di un'ampia serie di rischi epidemiologici, ambientali, sismici, informatici e geopolitici. Tutelare le nostre aziende strategiche è una priorità per il governo e siamo disponibili a introdurre anche nuovi e più sofisticati strumenti".

