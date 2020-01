Lavoro, Catalfo: "Allo studio incentivi per il Sud e le donne"

Nuovi incentivi all’occupazione per il Sud e le donne. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, sottolineando la necessita di misure di sgravio che vadano oltre l’una tantum, ha dichiarato che "bisognerebbe cercare, ci sto lavorando con il ministro Provenzano, almeno per i territori dove c'è maggiore disoccupazione, il Sud d’Italia, a inserire degli esoneri contributivi un po' più importanti, non solo di 12 mesi, su determinate categorie, come le donne, per incentivare le assunzioni".

Quanto all’impatto del Jobs act, la ministra spiega che occorre "un’analisi approfondita dei dati". Ma sicuramente, dice, a parte "l'articolo 18 con cui non ha nulla a che vedere, gli incentivi inseriti all’interno del Jobs act per le assunzioni da una parte hanno consentito le trasformazioni dal rapporto a tempo determinato a tempo indeterminato di molti lavoratori, dall’altra c'è stato un intervento diminuendo le tutele".

Ecco che, sottolinea Catalfo, "bisogna bilanciare un po' alcune cose, reinserire alcune tutele e cercare almeno per il Sud dell’Italia e determinate categorie degli esoneri più importanti», perché il precedente intervento "agiva su uno sgravio triennale ma era una tantum". ANSA

