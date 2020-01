Caos all'Orchestra sinfonica, Di Carlo presidente solo per una notte

Presidente... ma solo per una notte. Alla Fondazione Orchestra Sinfonica siciliana il nome di Salvatore Di Carlo, ex addetto alla sicurezza dell'ente, non è piaciuta a nesso. E così dalla sera alla mattina la Fondazione si ritrova ancora senza presidente.

L'assessore al Turismo Manlio Messina dice di non conoscerlo e a ruota lo seguono anche i colleghi di partito. Anche l'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano, con cui Di Carlo aveva detto di avere un incontro politico, ammette di conoscerlo a malapena.

«Fino a quando non avrò la mia delega in mano, non parlerò più con nessuno - replica Di Carlo al Giornale di Sicilia - sono calmo e sereno, la mia vita non cambierà. La nomina è a titolo gratuito e non dispero ancora di dare il mio contributo».

La notizia completa nell'articolo di Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia.

