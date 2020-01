Lavoro, Catalfo: "Un emendamento per nuove assunzioni all'Inail"

Il governo presenterà un emendamento al decreto Milleproroghe per l’assunzione di nuovo personale all’Inail, per rafforzare la vigilanza sulla sicurezza del lavoro. Lo ha detto la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, intervenendo alla trasmissione Giorno per giorno di Radio1, ricordando che già sono state decise 150 assunzioni all’Ispettorato del lavoro.

Catalfo ha ricordato che è stato costituito un tavolo con le parti sociali e di chi si occupa di sicurezza lavoro che si è già riunito due volte; sono partiti diversi gruppi di lavoro, uno dei quali si occupa dell’applicazione dell’articolo 8 del testo unico sulla sicurezza del lavoro, entrato in vigore più di 10 anni fa, relativo all’incrocio delle banche dati con Inps e Inail. «Dovrebbe essere pronto entro la prossima settimana - ha detto Catalfo - siamo in dirittura arrivo».

Un altro gruppo - ha aggiunto - si sta occupando della patente a punti: si è giunti ad una bozza condivisa con i sindacati e nel corso del mese sarà portata all’attenzione delle parti datoriali. Infine, il governo continuerà con «una forte campagna di sensibilizzazione per tutto il 2020».

© Riproduzione riservata